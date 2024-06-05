Алаудинов: Этот год завершится победой России в СВО

Текущий год завершится победой России в конфликте на Украине, считает замначальника Главного военно-политического управления российских Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».

«Абсолютно не отступаю от своих слов: я считаю, что этот год завершится победой России», — подчеркнул командир «Ахмата».

По мнению Алаудинова, российская армия сможет «перемолоть» силы и средства, которые собрали ВСУ, у военных РФ «есть достаточно серьезный ресурс».

Ранее замначальника Главного военно-политического управления допускал, что специальная военная операция на Украине может завершиться в сентябре. По словам Алаудинова, западная помощь Киеву иссякнет к выборам в США осенью.

