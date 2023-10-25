Актер Назаров призвал не давать работы артистам, покинувшим РФ после начала СВО

Назаров считает, что Бурковского и ему подобных следует лишить возможности заработка в РФ.

«Пускай он трудится там. Мы что, нелюди и не имеем совести, гордости и собственного достоинства? Он считает, что у них там цивилизация», — отметил киноактер.

Бурковский покинул Россию скрытно после начала СВО, забрав с собой жену и детей. Долго время он не указывал свое местоположение, однако спустя некоторое время в его соцсетях стали появляться фото из США.

Ранее стало известно, что актеры, покинувшие Россию, снимутся в отечественных лентах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

