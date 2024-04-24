Алаудинов анонсировал «более серьезный результат» на фронте к лету
Вооруженные силы РФ регулярно продвигаются в зоне специальной военной операции, к лету возможен «более серьезный результат». Об этом заявил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, российские подразделения ежедневно освобождают «серьезные участки» и населенные пункты.
«Я так думаю, что к концу месяца - началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат», — указал Алаудинов в эфире Первого канала.
Ранее Минобороны заявило об освобождении села Новомихайловка в Донецкой Народной Республике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru