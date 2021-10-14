В Японском море стартовали российско-китайские учения

В Японском море начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021», которые продолжатся до 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Отмечается, что будет отработано совместное тактическое маневрирование и противоминное обеспечение отрядом, также корабли осуществят артиллерийские стрельбы по морским целям и блокирование подводной лодки условного противника.

Сообщается, что помимо кораблей к межстрановому учению будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации - всего 12 единиц.

Ранее правительство Японии сделало России представление в связи с готовящимися учениями российских вооруженных сил в акватории Японского моря. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

