Аксёнов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что все задачи специальной военной операции будут выполнены и свой вклад в общее дело может внести каждый.

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Он отметил, что полностью поддерживает инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах

«Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует ещё два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки», — написал Аксёнов.

Ранее Кадыров заявил, что регионы не должны «отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», а объявить «самомобилизацию» и «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Сергея Аксёнова
ТЕГИ:КрымДобровольцыСпецоперацияРамзан КадыровСергей Аксёнов
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