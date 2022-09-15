Аксёнов поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах

Он отметил, что полностью поддерживает инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах

«Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует ещё два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки», — написал Аксёнов.

Ранее Кадыров заявил, что регионы не должны «отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», а объявить «самомобилизацию» и «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».