Аксенов заверил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ

Вооруженным силам Украины никаким большим десантом высадиться в Крыму не удастся – гарантированно, заверил глава республики Сергей Аксенов в передаче «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24».

В Крыму обнаружили тело украинского десантника

По его словам, в настоящее время украинские диверсанты пытаются где-то просочиться по два-три катера.

Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ России, пограничников, Минобороны РФ и ополченцев, задействованных в операциях по охране берега.

Он также подчеркнул, что Крыму сухопутная операция не угрожает, но полуостров готов к развитию событий в любом направлении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВКС России пресекли попытку проникновения украинского десанта в Крым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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