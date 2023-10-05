Аксенов заверил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ

По его словам, в настоящее время украинские диверсанты пытаются где-то просочиться по два-три катера.

Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ России, пограничников, Минобороны РФ и ополченцев, задействованных в операциях по охране берега.

Он также подчеркнул, что Крыму сухопутная операция не угрожает, но полуостров готов к развитию событий в любом направлении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВКС России пресекли попытку проникновения украинского десанта в Крым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

