Аксенов заверил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ
Вооруженным силам Украины никаким большим десантом высадиться в Крыму не удастся – гарантированно, заверил глава республики Сергей Аксенов в передаче «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24».
По его словам, в настоящее время украинские диверсанты пытаются где-то просочиться по два-три катера.
Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ России, пограничников, Минобороны РФ и ополченцев, задействованных в операциях по охране берега.
Он также подчеркнул, что Крыму сухопутная операция не угрожает, но полуостров готов к развитию событий в любом направлении.
Ранее Минобороны РФ заявило, что ВКС России пресекли попытку проникновения украинского десанта в Крым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru