Аксенов: на севере Крыма сработала ПВО, один человек ранен

Обломки летательного аппарата повредили дом и магазин. Один человек получил ранение, уточнил Аксенов.

По его словам, на место происшествия выехал зампред совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

«Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств», - рассказал глава республики.

В Сакском районе на западе Крыма 16 марта уничтожили беспилотный аппарат. Обломки повредили остекление служебного здания, передает НСН.

