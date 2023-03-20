Аксенов: на севере Крыма сработала ПВО, один человек ранен

В районе Джанкоя на севере Крыма сработала система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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Обломки летательного аппарата повредили дом и магазин. Один человек получил ранение, уточнил Аксенов.

По его словам, на место происшествия выехал зампред совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

«Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств», - рассказал глава республики.

В Сакском районе на западе Крыма 16 марта уничтожили беспилотный аппарат. Обломки повредили остекление служебного здания, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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