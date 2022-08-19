Академик Илькаев предложил вернуть ВМФ России тактическое ядерное оружие
Корабли Военно-морского флота РФ следует вновь оснастить тактическим ядерным оружием, считает почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, вместе с экс-главкомом ВМФ адмиралом Владимиром Высоцким они выступали за обсуждение в Совбезе вопроса возвращения на флот тактического ядерного оружия. Илькаев указал, что Россия — великая морская держава и должна иметь соответствующий флот для защиты, пишет RT.
«Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», — подчеркнул академик.
Илькаев напомнил, что решение о сокращении вооружения принял президент СССР Михаил Горбачев по договоренности с США. Однако официального соглашения сторон по этому вопросу нет, отмечает телеканал «360».
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