Академик Илькаев предложил вернуть ВМФ России тактическое ядерное оружие

Корабли Военно-морского флота РФ следует вновь оснастить тактическим ядерным оружием, считает почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Путин заявил, что россияне гордятся своей армией и флотом

Как отметил эксперт, вместе с экс-главкомом ВМФ адмиралом Владимиром Высоцким они выступали за обсуждение в Совбезе вопроса возвращения на флот тактического ядерного оружия. Илькаев указал, что Россия — великая морская держава и должна иметь соответствующий флот для защиты, пишет RT.

«Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», — подчеркнул академик.

Илькаев напомнил, что решение о сокращении вооружения принял президент СССР Михаил Горбачев по договоренности с США. Однако официального соглашения сторон по этому вопросу нет, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВМФ РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры