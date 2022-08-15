Путин заявил, что россияне гордятся своей армией и флотом

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции российская армия и бойцы Донбасса с честью выполняют свой долг, сообщает ТАСС.

Путин о спецоперации: Мы пока всерьез ничего не начинали

Выступая на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» он отметил, что они сражаются за Россию, за мирную жизнь в Луганской и Донецкой народных республиках.

Глава государства подчеркнул, что россияне гордятся своими армией и флотом.

«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надёжно стояли на страже и суверенитете, и безопасности Родины, несли свободу другим народам», - сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что военные действия на Украине развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооружённый переворот в Киеве в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВМФ РФРоссийская АрмияВладимир Путин
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