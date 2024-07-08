Адвокат: Генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки данных на Украину

По его словам, в открытый доступ попали секретные документы, по которым следствие на Украине и завело дело. Либо, как считает адвокат, имеет место шпионаж. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде.

Защитник отметил, что генерал имеет право подать заявление о преступлении, в том числе и по предполагаемому факту утечки секретных материалов, а СК обязан принять его и провести проверку.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что подал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой завести дело о государственной измене в отношении неизвестных в связи с возбуждением на Украине дела на Попова.

Тем временем, следствие предъявило обвинение второму фигуранту уголовного дела генерала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

