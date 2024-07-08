Адвокат: Генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки данных на Украину

Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правозащитника Дмитрия Аграновского.

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По его словам, в открытый доступ попали секретные документы, по которым следствие на Украине и завело дело. Либо, как считает адвокат, имеет место шпионаж. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде.

Защитник отметил, что генерал имеет право подать заявление о преступлении, в том числе и по предполагаемому факту утечки секретных материалов, а СК обязан принять его и провести проверку.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что подал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой завести дело о государственной измене в отношении неизвестных в связи с возбуждением на Украине дела на Попова.

Тем временем, следствие предъявило обвинение второму фигуранту уголовного дела генерала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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