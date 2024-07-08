Адвокат: Генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки данных на Украину
Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правозащитника Дмитрия Аграновского.
По его словам, в открытый доступ попали секретные документы, по которым следствие на Украине и завело дело. Либо, как считает адвокат, имеет место шпионаж. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде.
Защитник отметил, что генерал имеет право подать заявление о преступлении, в том числе и по предполагаемому факту утечки секретных материалов, а СК обязан принять его и провести проверку.
Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что подал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой завести дело о государственной измене в отношении неизвестных в связи с возбуждением на Украине дела на Попова.
Тем временем, следствие предъявило обвинение второму фигуранту уголовного дела генерала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки данных на Украину
- Военные России ликвидировали бразильского наемника ВСУ Sierra
- Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона
- У самолета «Ямала» задымился двигатель
- Лавров: Россия ответит на помощь США Украине в наведении ракет
- Орбан прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
- Премьер Франции Атталь уйдет в отставку 8 июля
- Коалиция «Новый народный фронт» победила на выборах во Франции
- СМИ: Поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа
- Макрон отказался от обращения к нации после первых результатов выборов в парламент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru