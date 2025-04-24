Генералу Попову дали пять лет колонии по обвинению в мошенничестве и подлоге
Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ Иван Попов приговорен к пяти годам заключения по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тамбовский гарнизонный военный суд.
Экс-командующего признали виновным в преступлении.
«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — постановил суд.
Также Ивана Попова лишили воинского звания генерал-майора.
По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 100 млн рублей, закупленных властями Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи в 2023 году. Материалы должны были использоваться для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Правоохранители считают, что генерал получил около 1 млн рублей. Попова обвинили в особо крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору и служебном подлоге, он не признал вину.
Ранее стало известно, что Иван Попов отправится в зону специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru