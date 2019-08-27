Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений

Военно-морские силы Украины заявили, что их корабль зашел в зону российских учений, которая расположена в Черном море. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко, пишет РЕН ТВ.

Он уточнил, что в зане учений Черноморского флота России оказался малый разведывательный корабль «Переяслав», входящий в состав военно-морских сил страны.По словам замначальника штаба, судно возвращалось с учений НАТО Agile Spirit 2019 в Грузии во время проведения тренировок российским флотом. Он уточнил, что корабль оказался на чужой территории, поскольку там отсутствовала какая-либо деятельность. Кроме того, отметил Рыженко, в зоне российских учений наблюдалось интенсивное судоходство.

Уточняется, что все время прохождения украинского судна по российским водам оно сопровождалось кораблями ВМФ России.

Ранее Более четверти акватории Черного моря Россия объявила опасной для судоходства. Как сообщает «Украинский милитарный портал», тем самым она перекрыла международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину. Ограничения касаются пяти районов общей площадью 118,5 тыс. кв. км. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в эфире НСН заявил, что все абсолютно правильно сделано.

