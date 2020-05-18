Адмирал рассказал о преимуществах «морского монстра», испугавшего США

Экс-командующий Черноморским флотом рассказал, почему новейший российский экраноплан представляет грозную силу на море.

Россия занимается созданием нового «морского монстра» - экраноплана А-050, пишет американское издание We Are The Mighty. В материале отмечается, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час, причём не только по воде, но и по льду или ровной степи. Кроме того, сообщается, что судно на динамической воздушной подушке станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который послужил основой для экраноплана-ракетоносца «Лунь». Использование А-050 планируется начать в 2020 году.

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН рассказал о тактических и военных преимуществах экранопланов.

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«У экраноплана есть ряд преимуществ. Во-первых, он способен преодолевать минные поля, так как не обладает тем водоизмещением, которым обладают корабли. Кроме того, у них огромная скорость, они малозаметны и универсальны. Они могут нести ракеты, где угодно высаживать десант и затем быстро ретироваться. Мы в разработке экранопланов были пионерами, но затем попустили», - сообщил Владимир Комоедов.

О разработке военного экраноплана рассказывал ещё в 2018 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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ФОТО: ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева//ckbspk.ru
ТЕГИ:ОружиеВладимир Комоедов
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