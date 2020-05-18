Адмирал рассказал о преимуществах «морского монстра», испугавшего США

Россия занимается созданием нового «морского монстра» - экраноплана А-050, пишет американское издание We Are The Mighty. В материале отмечается, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час, причём не только по воде, но и по льду или ровной степи. Кроме того, сообщается, что судно на динамической воздушной подушке станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который послужил основой для экраноплана-ракетоносца «Лунь». Использование А-050 планируется начать в 2020 году.

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН рассказал о тактических и военных преимуществах экранопланов.