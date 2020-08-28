Адмирал объяснил, почему российская атомная подлодка всплыла у Аляски

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН прокомментировал сообщение о появлении российской субмарины у берегов США.

Северное командование ВС США обнаружило, что у берегов Аляски всплыла российская подводная лодка. Как отмечается в заявлении американских военных, они внимательно следят за субмариной. Она находится в международных водах на удалении от территориальных вод США.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН рассказал, в каких случаях подводная лодка может всплыть. По его словам, это всегда вызывает тревогу и вопросы.

«Всплытие атомной подводной лодки даже у меня - у надводника - вызывает даже не какое-то недоумение, а вопрос. Подводная лодка может всплыть, когда она понадобится для своих конкретных целей. Также она может продемонстрировать – я здесь. Или по вызову того же надводного корабля, если ее курс ведет к опасности. Он может дать специальный сигнал. В данном случае, скорее всего, отрабатывает учения. Насколько я проинформирован, там еще находится крейсер и могут быть другие корабли. Наши подводные лодки и надводные корабли не будут нарушать территориальные воды любого государства. Это может случиться по какой-то ошибке, но не так как США в советское время нарушили территориальные воды в Крыму, что пришлось вытеснять их корабль. Кстати, они к этому делу прибегают довольно часто. «Где хочу, там и хожу» - это про них», - отметил он.

Однако, по словам адмирала, американцы могут не волноваться, потому что вряд ли это боевое всплытие. Вместе с этим он заявил, что в настоящее время состояние российского флота, в том числе, подлодок, находится на самом высоком уровне.

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«Пусть в США не боятся насчет всплытия. Если с подводной лодкой в техническом плане все в порядке, то тем более. Она погрузится и пойдет дальше. Возможно, американцам намеренно показали, что наша подводная лодка умеет всплывать, а не только погружаться. Или это все по плану учений. Когда я пришел командовать Черноморским флотом, у меня было в подчинении полторы подводные лодки, вторая была в ремонте. Времени прошло немного, но сейчас Черноморский флот обладает довольно достаточной группировкой современных подводных лодок, которые решают задачи из-под воды по подводным и береговым целям, также решают задачи своего прямого назначения – поиск, обнаружение иностранных подводных лодок, их атака при необходимости. Все имеется – и ракеты дальнобойные, и торпеды, и новые гидроакустические системы, и сами подлодки обладают малой шумностью соизмеримой с шумом моря», - заявил он.

Источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте сообщил, что всплывшая субмарина – это атомный подводный крейсер «Омск». По данным собеседника агентства, субмарина участвует в учениях, и никакой нештатной ситуации нет.

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ФОТО: РИА Новости//Олег Кулешов
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