Адмирал опроверг опасные маневры «Виктора Леонова» у берегов США
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал объяснил в эфире НСН, почему американцы разводят скандал вокруг российского корабля в международных водах.
По данным американских СМИ, в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида совершает опасные маневры российский разведывательный корабль «Виктор Леонов». Якобы, в условиях ограниченной видимости на корабле не включают навигационные огни, экипаж не отвечает на запросы, а само судно совершает «беспорядочные маневры».
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что к судну, находящемуся в международных водах, предъявлять такие обвинения неправильно.
«Это инсинуации американской стороны. Любой командир, который ходит в такие дальние плавания, безусловно, выполняет все нормативные акты международного мореплавания, все соблюдает. Это попытки, ссылаясь на их невыполнение, просто скомпрометировать корабль, вытеснить его. Все это неправда. Естественно, корабль решает какую-то задачу, но в международных водах свобода мореплавания. Поэтому претензий быть не может», - подчеркнул он в эфире НСН.
Ранее адмирал Касатонов рассказал НСН, что спуск на воду новейшего американского авианосца «Джон Кеннеди» не повлияет на баланс военных сил в мире и не представляет угрозы России, несмотря на выдающиеся характеристики боевого корабля.
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