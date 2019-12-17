Адмирал опроверг опасные маневры «Виктора Леонова» у берегов США

По данным американских СМИ, в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида совершает опасные маневры российский разведывательный корабль «Виктор Леонов». Якобы, в условиях ограниченной видимости на корабле не включают навигационные огни, экипаж не отвечает на запросы, а само судно совершает «беспорядочные маневры».

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что к судну, находящемуся в международных водах, предъявлять такие обвинения неправильно.