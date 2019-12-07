Бескозырками закидаем! Русские адмиралы не боятся нового авианосца «Кеннеди»
Отставной адмирал российского флота в эфире НСН рассказал, почему не стоит пугаться новейшего американского авианосца.
Сегодня в США произошел спуск на воду новейшего американского авианосца «Джон Кеннеди». Новый флагман американского ВМФ представляет собой многоцелевой атомный авианосец типа «Джеральд Форд». Корабль водоизмещением свыше 100 тысяч тонн с двумя ядерными реакторами способен нести 80-90 боевых самолетов. Он обошелся американским налогоплательщикам в 11,3 миллиарда долларов.
Несмотря на выдающиеся характеристики боевого корабля, он не повлияет на баланс военных сил в мире и не представляет угрозы России, заявил НСН бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов.
«Никаких особых подвижек в концентрации силы не просматривается. Мы отслеживаем все эти новинки и, чтобы участвовать в этом авианосном клубе, должны планировать строительство своих авианосцев с учетом всех новинок. У нас с точки зрения баланса сил все предусмотрено, поэтому особой угрозы для нас этот авианосец не представляет», - пояснил он.
Адмирал не считает, что наш «Адмирал Кузнецов» сильно уступает американским авианосцам, хотя рассчитан только на 30-40 самолетов.
«Если надо, и больше возьмет. В этом плане у нас есть запас. «Кузнецов» у нас скорее как учебный авианосец для подготовки летчиков и основа для испытания новой техники всех перспективных авианесущих кораблей», - пояснил флотоводец.
Он признает, что корабль построен по новейшим технологиям, это серьезный компонент, который усилит ВМС США и НАТО. «Там есть и электромагнитная катапульта, которая увеличивает возможности запуска и посадки самолетов на авианосец. В строй он ступит через два-три года. Таким единицам нужна серьезная доводка всех механизмов и систем на практике», - сказал Касатонов.
Однако обычно, добавил адмирал, в американском флоте одна единица вводится, другая выводится.
Ранее бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН признался, что завидует США, которые могут позволите себе такие корабли как «Джон Кеннеди».
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