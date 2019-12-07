Бескозырками закидаем! Русские адмиралы не боятся нового авианосца «Кеннеди»

Сегодня в США произошел спуск на воду новейшего американского авианосца «Джон Кеннеди». Новый флагман американского ВМФ представляет собой многоцелевой атомный авианосец типа «Джеральд Форд». Корабль водоизмещением свыше 100 тысяч тонн с двумя ядерными реакторами способен нести 80-90 боевых самолетов. Он обошелся американским налогоплательщикам в 11,3 миллиарда долларов.

Несмотря на выдающиеся характеристики боевого корабля, он не повлияет на баланс военных сил в мире и не представляет угрозы России, заявил НСН бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов.

«Никаких особых подвижек в концентрации силы не просматривается. Мы отслеживаем все эти новинки и, чтобы участвовать в этом авианосном клубе, должны планировать строительство своих авианосцев с учетом всех новинок. У нас с точки зрения баланса сил все предусмотрено, поэтому особой угрозы для нас этот авианосец не представляет», - пояснил он.