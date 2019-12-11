Российский корабль обвинили в охоте за американским авианосцем

Отмечается, что российское судно, оснащенное оборудованием для проведения работ на большой глубине, могло использоваться для прослушивания коммуникаций.

Напомним, что 7 декабря состоялось крещение нового флагмана американского ВМФ, авианосца «Джон Кеннеди». Несмотря на устрашающие характеристики новейшего американского авианосца, баланс военных сил в мире не изменится, уверен бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Правда, совсем не потому, что Россия способна что-то противопоставить американским кораблям.

