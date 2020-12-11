«Адмирал Горшков» успешно запустил ракету «Циркон»

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» произвел запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Отмечается, что цель находилась на берегу, на полигоне Чижа в Архангельской области. Расстояние до нее составляло более 350 км. Ракета успешно поразила цель.