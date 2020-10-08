Вашингтон отреагировал на успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Вашингтон намерен охватить новыми договоренностями с Россией все ядерные боеголовки. Об этом заявил ТАСС представитель Госдепартамента США, комментируя успешный испытательный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Как уточнил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, цель заключается в том, чтобы выйти за рамки прошлых двусторонних договорённостей и включить в новый договор все ядерные боеголовки.

Представитель Госдепа отметил, что США продолжат отслеживать военную деятельность РФ. По его словам, ракетные пуски позволяют накапливать информацию для формирования политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

Первая за историю создания «Циркона» стрельба по морской цели была выполнена накануне в Баренцевом море. Пуск произвёл фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках летных испытаний ракеты. Дальность полета составила 450 километров с максимальной высотой 28 км. Максимальная скорость превысила 8 чисел Маха (скорость звука).

