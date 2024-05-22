«Только облачный гейминг»: Российский аналог PlayStation не выдержит конкуренции
Михаил Пименов заявил НСН, что полноценный российский аналог PlayStation создавать сегодня бессмысленно.
Полноценный российский аналог PlayStation создавать сегодня бессмысленно, стоит работать над облачной системой, у которой есть перспективы даже на фоне конкуренции с глобальными игроками, заявил эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с НСН.
Обсуждение идеи создания отечественной игровой консоли в России ведется, необходимо также развивать производство игр внутри страны, заявил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. В марте сообщалось, что над созданием российской версии игровой приставки PlayStation уже работают специалисты из Донского государственного технического университета. Новинка уже получила название PlaySpace.
«Чтобы создать российскую консоль, нужно продумывать экосистему, а не техническую сторону. Потому что на данный момент конкурировать и делать какой-то аналог для консолей зарубежных практически бессмысленно, потому что слишком много времени на это уйдет. А иностранные компании на рынке очень давно, больше пары десятков лет, а Nintendo еще больше. Поэтому имеет смысл думать над облачной системой сейчас», - объяснил он.
Пименов рассказал, что для создания облачной системы не потребуются сложные зарубежные компоненты.
«Для этого не нужно мощное железо, нужна интеграция сервисов. Сейчас достаточно стабильно себя показывает сервис от VK. Чтобы сделать систему облачного гейминга, там простые составляющие нужны, это не сложнее, чем сделать простой мобильный телефон. Зарубежные компоненты и не понадобятся. Облачный гейминг строится на том как раз, что игра запускается на удаленном сервере, а на экране отображается картинка и считываются сигналы от устройства ввода. Поэтому конкретное железо здесь не нужно. Имеет смысл делать мультиплатформу, которая будет поддерживать все, чтобы можно любые игры поставить», - рассказал собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин поручил перенести все игровые серверы в России в зону «ru». Кроме того, глава государства выступил за создание российских альтернатив зарубежным многопользовательским играм, передает «Радиоточка НСН».
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