Абхазия и Россия провели первые антитеррористические учения в Сухуме
Первые абхазско-российские антитеррористические учения состоялись в Сухуме, рассказал председатель Службы Госбезопасности Абхазии Роберт Киут.
«Данное мероприятие организовано для предупреждения, в первую очередь, внешних угроз, ну и, конечно же, внутренних проявлений террористического характера. Замысел учений таков: освобождение правительственного здания с заложниками, захваченными террористами с применением авиации и бронетехники. С учетом того, что это было впервые, я оцениваю действия наших подразделений на твердую четверку», - цитирует Киута «Интерфакс»
По данным пресс-службы Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии, учения прошли на центральной площади Свободы. В них задействованы около 500 человек из подразделений МВД, СГБ, МЧС, ГСО Абхазии и ФСБ России.
По информации пресс-службы СГБ республики, учения завершатся 5 февраля.
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