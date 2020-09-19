В Абхазии начались командно-штабные учения «Кавказ-2020»
Командно-штабные «Кавказ-2020» стартовали в Абхазии. Торжественная церемония открытия состоялась на полигоне «Цабал». В ней приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, командир Седьмой российской военной базы Южного военного округа полковник Олег Сеньков, а также представители силовых структур и дипломатического корпуса России и Абхазии сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа ВС РФ.
Военные отработают использование мотострелковых подразделений, авиации и ПВО в условиях борьбы с международным терроризмом. Учения продлятся с 21 по 26 сентября, пишет Газета.ru.
На «Кавказ-2020» приехали около 1 тыс. иностранных военнослужащих - из Белоруссии, Армении, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Ранее от участия в учениях под разными предлогами отказались Индия и Азербайджан.
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