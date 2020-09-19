В Абхазии начались командно-штабные учения «Кавказ-2020»

Военные отработают использование мотострелковых подразделений, авиации и ПВО в условиях борьбы с международным терроризмом. Учения продлятся с 21 по 26 сентября, пишет Газета.ru.

На «Кавказ-2020» приехали около 1 тыс. иностранных военнослужащих - из Белоруссии, Армении, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Ранее от участия в учениях под разными предлогами отказались Индия и Азербайджан.

