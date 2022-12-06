«60 на 60». Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об очередном обмене пленными с Украиной.

Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «35 на 35»

В своём Telegram-канале он уточнил, что обмен проходит по формуле 60 на 60.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаПленныеСпецоперацияДенис Пушилин
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