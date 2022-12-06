«60 на 60». Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной
6 декабря 202214:09
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об очередном обмене пленными с Украиной.
В своём Telegram-канале он уточнил, что обмен проходит по формуле 60 на 60.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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6 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru