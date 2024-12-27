«10 Героев России»: Более 4,5 тысячи казаков получили госнаграды за участие в СВО

«Более 4,5 тысячи казаков награждены государственными наградами Российской Федерации. Так, 10 казаков удостоены высокого звания Герой Российской Федерации, четверо к сожалению – посмертно. 9 декабря текущего года президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации семье нашего казака, прославленного командира разведывательно-штурмового батальона «Аксай», Владимира Гавриленко с позывным «Чип», павшему смертью храбрых при выполнении служебного долга», - рассказал атаман.

Он также рассказал о формировании казачьих добровольческих подразделений территориальной обороны в Крыму, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Ранее бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда рассказывал в интервью НСН о том, что уже более половины всех казаков России побывали «за ленточкой» СВО.

