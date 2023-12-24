10 беспилотников ВСУ сбиты на донецком направлении
24 декабря 202307:27
Военные России за сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщает ТАСС.
Это произошло на донецком направлении. Дроны были ликвидированы в районах Горловки, Марьинки и Победы.
Ранее в Подмосковье уничтожили украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru