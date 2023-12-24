10 беспилотников ВСУ сбиты на донецком направлении

Военные России за сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

Гладков: В белгородском селе Двулучное сбили беспилотник

Это произошло на донецком направлении. Дроны были ликвидированы в районах Горловки, Марьинки и Победы.

Ранее в Подмосковье уничтожили украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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