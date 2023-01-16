Журова заявила, что Костомаров слег с пневмонией из-за сценического костюма
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что фигурист Роман Костомаров мог получить воспаление легких после новогодних шоу.
В частности, Журова допустила, что виной мог стать сценический костюм, который не предназначен для выступлений на открытом воздухе.
«Раньше, для тренировок на открытом воздухе вообще были совсем другие костюмы, и мы много что под них надевали еще теплое. Там даже шевельнуться сложно было», - сказала Журова в интервью КП-Спорт.
13 января стало известно, что состояние Романа Костомарова ухудшилось. РИА Новости писало о том, что пневмония, выявленная у олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду, прогрессирует в двустороннюю.
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