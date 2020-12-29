Женщинам рекомендовали не вакцинироваться в критические дни
Дата вакцинации не зависит от женского месячного цикла, но психологически лучше не планировать прививку на период критических дней. Об этом заявила врач из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России Елена Уварова.
Такая рекомендация относится ко всем новым процедурам, если только речь не идёт о специальном лечении, уточнила Уварова в эфире «Радио 1».
Ранее врач посоветовал пожилым людям пройти медосмотр у врача перед вакцинацией для выявления возможных противопоказаний.
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