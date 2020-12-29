Врач дал советы пожилым людям перед вакцинацией от COVID-19
Людям старше 60 лет следует пройти медицинский осмотр перед тем, как сделать прививку от коронавируса COVID-19, заявил заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы Сергей Рябов.
Прививку можно делать при отсутствии противопоказаний, поэтому перед вакцинацией врач должен изучить анамнез, отметил специалист.
«При хронических заболеваниях в стадии ремиссии вакцинация разрешена, если острая форма, данную процедуру следует отложить, это относится к любым прививкам», - приводит слова Рябова «Радио 1».
Накануне Минздрав России одобрил вакцину «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет, передаёт RT. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, экспертиза подтвердила безопасность и эффективность препарата.
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