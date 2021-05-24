Завершается исследование вакцины «Конвидеция» перед регистрацией
Завершается предрегистрационное исследование четвертого препарата российского производства от коронавируса, пишут «Известия».
«Конвидеция» был создан в сотрудничестве с китайскими специалистами, а итоги испытаний будут получены в июле. Как сообщил директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, в испытаниях принимали участие 500 человек.
Согласно предварительным результатам, более чем у 90% участников были обнаружены антитела. Более точные данные будут получены в июле. Далее предстоит международное исследование. В нем примут участие более 44 тысяч добровольцев в разных странах, включая Россию, Пакистан, Мексику, Аргентину и Чили. Проект будет длиться до середины 2022 года.
Вакцина «Конвидеция» сделана на основе аденовируса и частично похожа на «Спутник V», однако в его основе есть один пятый серотип аденовируса.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых востребованных в мире. По его словам, препарат зарегистрирован почти в 70 странах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
- Завершается исследование вакцины «Конвидеция» перед регистрацией
- В Москве неизвестный украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр
- Вильфанд заявил о «несусветной жаре» в ряде регионов
- Глава МИД Латвии: Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто
- В Боливии при опрокидывании микроавтобуса в ущелье погибли пять человек
- Авиалайнер вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей
- Глава ЕК призвала ввести ограничительные меры из-за задержания самолета в Минске
- Кевин Спейси впервые после скандала о домогательствах получил роль
- В ЕС выразили обеспокоенность инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
- Завершение «Северного потока-2» названо «самой страшной» санкцией против США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru