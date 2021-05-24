Завершается исследование вакцины «Конвидеция» перед регистрацией

«Конвидеция» был создан в сотрудничестве с китайскими специалистами, а итоги испытаний будут получены в июле. Как сообщил директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, в испытаниях принимали участие 500 человек.

Согласно предварительным результатам, более чем у 90% участников были обнаружены антитела. Более точные данные будут получены в июле. Далее предстоит международное исследование. В нем примут участие более 44 тысяч добровольцев в разных странах, включая Россию, Пакистан, Мексику, Аргентину и Чили. Проект будет длиться до середины 2022 года.

Вакцина «Конвидеция» сделана на основе аденовируса и частично похожа на «Спутник V», однако в его основе есть один пятый серотип аденовируса.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых востребованных в мире. По его словам, препарат зарегистрирован почти в 70 странах.

