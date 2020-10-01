Запущено производство тест-систем на защитный иммунитет к вирусу SARS-COV-2

Борьба с мировой пандемией COVID-19 стала главной задачей, стоящей перед медицинским и фармсообществом. Два препарата -«Арепливир» и «Коронавир» - уже поступили в аптеки, продолжается испытание еще двух отечественных вакцин. При этом эксперты не исключают «второй волны».

Но очередную самоизоляцию не выдержит ни человеческая психика, ни экономика страны. Важно, чтобы предприятия могли полноценно работать, а дети имели возможность посещать школы и детские сады. Медики предупреждают нужно своевременно выявлять и изолировать зараженных, и оценивать реальные риски заражения других социально активных граждан.

НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи разработал тест-систему «SARS-CoV-2-RBD-ИФА-ГАМАЛЕИ», которая как раз решает задачу определения протекционного иммунитета. Именно он гарантирует защиту от коронавируса нового типа. Площадкой для выпуска таких тест-систем стала группа компаний «Ниармедик»

«Уверен, что они будут максимально востребованы рынком, и горжусь, что разработчики выбрали именно нашу площадку для их производства. Первая партия тест-систем уже выпущена и в ближайшее время мы планируем начать поставки в медицинские учреждения», – сказал руководитель Владимир Нестеренко.

В свою очередь, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что тест-система третьего поколения среди всех антител класса G выявляет только те, которые непосредственно нейтрализуют вирус.

По-настоящему устойчивый и эффективный иммунитет к коронавирусу сможет дать только вакцина. А до начала массовой вакцинации самым надежным способом для того, чтобы достоверно оценить риски возможного заражения будет сдача теста на анти-RBD антитела.



