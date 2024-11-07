Заммэра Ракова: в НИИ Склифосовского спасли мужчину с инфарктом и инсультом

Как уточнила заммэра, 38-летний мужчина был доставлен в НИИ Склифосовского с признаками инсульта. Он сумел рассказать, что потерял сознание, а когда пришел в себя – пережил судорожный приступ. Пациента срочно госпитализировали в нейрореанимацию. В дальнейшем исследования показали, что у больного также развивается инфаркт миокарда. Хирурги выполнили баллонную ангиопластику и установили стенд в поражённый сосуд сердца.

Новый стандарт экстренной медицинской помощи внедрен на базе флагманских центров и приемных отделений московских клиник. Он включен в стратегию развития столицы до 2030 года в области модернизации инфраструктуры городского здравоохранения.

