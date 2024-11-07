Заммэра Ракова: в НИИ Склифосовского спасли мужчину с инфарктом и инсультом

Специалисты НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского сумели спасти пациента с сочетанными одновременно инсультом и инфарктом. Об этом случае рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, уже через семь дней после госпитализации больного выписали без неврологических нарушений. Как отметила Ракова, сердечно-сосудистые катастрофы остаются основной причиной смертности во всем мире. В Москве для оперативной помощи таким пациентам в 2013 году была создана инфарктная сеть. Сейчас она объединяет свыше 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров.

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Как уточнила заммэра, 38-летний мужчина был доставлен в НИИ Склифосовского с признаками инсульта. Он сумел рассказать, что потерял сознание, а когда пришел в себя – пережил судорожный приступ. Пациента срочно госпитализировали в нейрореанимацию. В дальнейшем исследования показали, что у больного также развивается инфаркт миокарда. Хирурги выполнили баллонную ангиопластику и установили стенд в поражённый сосуд сердца.

Новый стандарт экстренной медицинской помощи внедрен на базе флагманских центров и приемных отделений московских клиник. Он включен в стратегию развития столицы до 2030 года в области модернизации инфраструктуры городского здравоохранения.

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ФОТО: пресс-служба правительства Москвы
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