Заммэра Ракова: москвичи могут бесплатно сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах и поликлиниках
В Москве 19 сентября начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, горожане по-прежнему могут вакцинироваться в прививочных пунктах во всех городских поликлиниках и в мобильных точках.
«Сегодня мы вновь открыли пункты у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Новинка этого года — москвичи смогут сделать прививку в самом центре столицы, в ГУМе», — сообщила вице-мэр.
Она напомнила, что мобильные пункты работают ежедневно: с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам, с 09:00 до 16:00 по воскресеньям. Сделать прививку в ГУМе можно будет ежедневно с 10:00 до 21:00. Прививочные пункты в поликлиниках работают ежедневно по графику работы поликлиник.
Для посещения прививочного пункта горожане старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации, при себе должны иметь паспорт РФ и полис ОМС при его наличии. Как отметила Ракова, вся процедура занимает около 15 минут. Причем основное время – это наблюдение за пациентом после прививки. Жители младше 18 лет могут привиться от гриппа в поликлиниках, детских садах и школах.
Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации против гриппа можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы – https://mosgorzdrav.ru/antivirus.
Ранее столичные медики предупредили о начале сезонного распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Специалисты призывают прежде всего заняться общим укреплением иммунитета с помощью процедур закаливания и соблюдения режима сна.
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