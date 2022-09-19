Заммэра Ракова: москвичи могут бесплатно сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах и поликлиниках

В Москве 19 сентября начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, горожане по-прежнему могут вакцинироваться в прививочных пунктах во всех городских поликлиниках и в мобильных точках.

«Сегодня мы вновь открыли пункты у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Новинка этого года — москвичи смогут сделать прививку в самом центре столицы, в ГУМе», — сообщила вице-мэр.

Она напомнила, что мобильные пункты работают ежедневно: с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам, с 09:00 до 16:00 по воскресеньям. Сделать прививку в ГУМе можно будет ежедневно с 10:00 до 21:00. Прививочные пункты в поликлиниках работают ежедневно по графику работы поликлиник.