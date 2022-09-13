Москвичей предупредили о начале сезона гриппа и ОРВИ

«Она достаточно холодная и влажная для комфортного распространения вирусов. Ещё один неблагоприятный фактор - смена климата и укорачивание светового дня. На этом фоне страдает иммунная система человека. Поэтому, необходимо соблюдать режим сна, питания, проводить общее закаливание организма», — посоветовала специалист.

Иммунологи также предупреждают, что осенью возможны обострения сердечно-сосудистых и психических заболеваний, а также болезней легких. При этом, что касается детей, то им вполне нормально болеть 7-8 раз в году, но без осложнений, заявила ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Елена Малинникова.

