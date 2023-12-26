Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что нейросети обработали больше 60 тысяч лучевых исследований пациентов поликлиник и стационаров в Ямало-Ненецком автономном округе.

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По ее словам, в первый год сотрудничества к платформе ИИ было подключено пять медицинских учреждений округа, а на сегодняшний день их число выросло до 14.

«За это время было обработано уже более 60 тысяч — 30% от всех в регионе — исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки», - отметила Ракова.

В следующем году столица планирует продолжить сотрудничать с ЯНАО и развивать совместные проекты. Так, Москва предлагает сервисы, настроенные на поиск сразу нескольких патологий в одной анатомической зоне. Благодаря таким технологиям специалисты из ЯНАО смогут улучшить лучевую диагностику своих пациентов.

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ФОТО: Пресс-служба социального комплекса Москвы
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