Вице-мэр Ракова рассказала о доработке 15% медицинских нейросетей
В Москве доработали 15 процентов медицинских сервисов искусственного интеллекта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Для качественной и безопасной работы нейросетей специалисты столицы в этом году провели более 200 тестирований и 500 мониторингов, что в 1,5 раза больше аналогичных показателей прошлого года. Большой акцент делается на безопасности разработок, допущенных к работе с данными пациентов
«Осуществляется жесткий отбор и последующий контроль работы всех решений на основе ИИ: тестирование на входе, при смене версий сервиса, при изменениях к требованиям работы сервиса, а также мониторинг качества работы на потоке исследований», — подчеркнула вице-мэр.
С 2023 года столичным пациентам в рамках территориальной программы ОМС доступен анализ результатов профилактических маммографических исследований с применением искусственного интеллекта. Центр диагностики и медицины Депздрава Москвы получил разрешение на проведение клинических испытаний нейросетей в 2020 году. Организация исследует системы искусственного интеллекта в области медицины и в дальнейшем регистрирует их в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это позволяет использовать современные разработки одновременно в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru