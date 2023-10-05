Заммэра Ракова: медпомощь в обновленных поликлиниках получают уже почти 6 миллионов москвичей

Около 6 млн москвичей уже могут получить медицинскую помощь в поликлиниках, реконструированных по новому московскому стандарту, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Каждая обновленная поликлиника – это не только стильный интерьер и удобная навигация, но и профессиональный коллектив врачей, оснащение самой современной медицинской техникой, комфорт для посетителей и сотрудников. Комплексный подход к ремонту позволяет повысить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг», — отметила чиновник.