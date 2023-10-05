Заммэра Ракова: медпомощь в обновленных поликлиниках получают уже почти 6 миллионов москвичей

Около 6 млн москвичей уже могут получить медицинскую помощь в поликлиниках, реконструированных по новому московскому стандарту, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Каждая обновленная поликлиника – это не только стильный интерьер и удобная навигация, но и профессиональный коллектив врачей, оснащение самой современной медицинской техникой, комфорт для посетителей и сотрудников. Комплексный подход к ремонту позволяет повысить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг», — отметила чиновник.

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В ходе первого этапа программы капремонта городских поликлиник по новому московскому стандарту были обновлены 200 зданий. В результате устаревшие учреждения стали современными, оснащенными новейшим оборудованием. Второй этап программы включает ремонт еще 140 поликлиник.

В обновленных филиалах прием ведут врачи восьми наиболее востребованных специальностей — терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В головных подразделениях пациентов дополнительно принимают узкопрофильные специалисты.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МоскваКапремонтПоликлиники

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