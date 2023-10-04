Новая детско-взрослая поликлиника появится на северо-востоке Москвы

Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену откроется в декабре 2023 года по адресу: улица Ленская, владение 21 (район Бабушкинский, СВАО). Сейчас строители завершили кровельные и фасадные работы, проложили наружные инженерные сети, заканчивают отделку помещений, устанавливают мебель и медоборудование. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В поликлинике появятся зоны комфортного ожидания, современное оборудование и понятная система навигации.

Медучреждение разделят на взрослый и детский блоки, потоки пациентов не будут пересекаться. Кабинеты самых посещаемых врачей разместятся на нижних этажах, менее востребованные специалисты и кабинеты администрации будут находиться на верхних этажах. Система рассадки врачей по кабинетам уменьшит вероятность очередей и поспособствует комфортному ожиданию приема.

В детском блоке на всех этажах проектом предусмотрены зоны комфортного ожидания с игровыми. Кроме того, здесь будут находиться педиатрическое отделение, дневной стационар, отделение для детей грудного возраста, отделения неотложной медпомощи и функциональной и лучевой диагностики.

Поликлинику оборудуют передовой медтехникой. Во взрослом отделении предусмотрены рентген-установка, цифровой маммограф, лор-комбайн, аппараты УЗИ и ЭКГ, офтальмоскоп, спирометр и СМАД. Для маленьких пациентов доступны аппараты УЗИ экспертного класса, офтальмологическое оборудование, лор-комбайн, аудиометр с аудиометрической шумозащитной кабиной и прочая медицинская техника. Благодаря этому медики смогут применять самые современные диагностические методы.

Кроме того, в поликлинике появятся уютные комнаты отдыха персонала, а кабинеты специалистов оборудуют эргономичной мебелью.

