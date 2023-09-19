Заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла почти вдвое
Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге увеличилась почти вдвое. Соответствующие данные опубликовал федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В частности, с 11 по 17 сентября в северной столице коронавирусом заразились 1130 человек, из них 107 были направлены в стационары. За тот же период выздоровели 652 петербуржца. При этом летальных случаев зафиксировано не было. Неделей ранее, с 4 по 10 сентября, заболели 638 человек.
Ранее врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что при ускоренном распространении нового штамма коронавируса «пирола» может потребоваться вернуть масочный режим. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru