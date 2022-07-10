За сутки в России выявили более 3,5 тысяч новых случаев COVID-19

3 тысячи 539 новых случаев COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Специалисты предупреждают о двух новых волнах коронавируса в России

45 человек скончались. 3 тысячи 86 человек выздоровели, что на 10,7 процента больше по сравнению с 8 июля.

Всего в стране за время эпидемии выявили 18 миллионов 458 тысяч 813 случаев заражения коронавирусом, 381 тысяча 544 пациента скончались.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила о продолжающемся росте распространения COVID-19 в мире. Число инфицированных растет третью неделю подряд как минимум в 110 странах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
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