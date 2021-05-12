За прививку от коронавируса пассажиров предложено награждать бонусами

Людям с сертификатом о COVID-19 предлагается зачислять от 500 до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте на приобретение авиабилета или услуг. Как сообщили в Общероссийском объединении пассажиров, у граждан России появится дополнительный стимул поставить укол, что должно снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие государственных границ.

В организации отмечают, что бонусы следуют распространить на все виды транспорта, от железной дороги до такси и каршеринга. В Минтрансе в настоящее время рассматривают данную инициативу.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что необходимо активно продолжать вакцинацию и тестирование россиян на наличие COVID-19, так как это две важных составляющих для преодоления пандемии и её последствий.

