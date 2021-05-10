Путин призвал к активной вакцинации и тестированию на COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в стране является стабильной, сообщает ТАСС.

«По статистике, ежедневно выявляется около восьми тысяч заболевших. Больше поправляется, слава богу!» - отметил российский лидер.

По словам главы государства, необходимо активно продолжать вакцинацию и тестирование россиян на наличие COVID-19, так как это две важных составляющих для преодоления пандемии и её последствий.

Ранее Путин рассказал, что 9 мая у него взяли анализы на антитела после вакцинации, сообщают «Невские новости». Президент РФ уточнил, что коэффициент позитивности составил 15, что, по словам врачей, является хорошим результатом.

