Путин призвал к активной вакцинации и тестированию на COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в стране является стабильной, сообщает ТАСС.
«По статистике, ежедневно выявляется около восьми тысяч заболевших. Больше поправляется, слава богу!» - отметил российский лидер.
По словам главы государства, необходимо активно продолжать вакцинацию и тестирование россиян на наличие COVID-19, так как это две важных составляющих для преодоления пандемии и её последствий.
Ранее Путин рассказал, что 9 мая у него взяли анализы на антитела после вакцинации, сообщают «Невские новости». Президент РФ уточнил, что коэффициент позитивности составил 15, что, по словам врачей, является хорошим результатом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 465 / сут.
Умерли
114 тыс.+321 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 774 / сут.
- Путин призвал к активной вакцинации и тестированию на COVID-19
- Путин рассказал о своих показателях по антителам после прививки от COVID-19
- Мусорщиков почистили. Переработчики ТКО готовятся к «перезагрузке»
- «На уровне Мексики». Абрамченко оценила переработку мусора в России
- Минобороны Узбекистана опровергло размещение в стране американских военных баз
- Глава омского Минздрава выразил благодарность искавшим его спасателям
- «Какая-то возня!» Юрист-международник – о претензиях Чехии к России о компенсации за взрывы во Врбетице
- Путин созвонился с Президентом Азербайджана
- Путин по телефону пообщался с Президентом Киргизии
- Притяженья больше нет. Ученая охарактеризовала партнерство России с ЕС и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru