За первые пять часов 5 тыс москвичей записалось на прививку от COVID-19

До пяти тысяч москвичей записались на прививку от коронавируса за первые пять часов с момента начала онлайн-записи на процедуру. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

Он объявил о старте процесса вакцинации. По словам градоначальника, среди первых записавшихся на прививку – преподаватели школ, медики, представители социальных служб. Ранее столичные власти уже поясняли, что первыми пройдут вакцинацию группы повышенного риска заражения.

Для прививочной кампании в мегаполисе уже всё готово – оборудованы склады, центры вакцинирования, есть оборудование для хранения и транспортировки препарата. На сегодня открыто 70 прививочных центров, до конца года их количество увеличится в два с половиной раза.

Первые прививки начнут делать в суббот, 5 декабря. Записаться на процедуру могут москвичи в возрасте от 18 до 60 лет, которые прикреплены к городским поликлиникам. Вся информация и запись - на портале mos.ru.

