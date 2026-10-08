Стоматолог предупредила россиян об опасности бруксизма
Бруксизм, а именно скрежетание или стискивание зубов во время сна или бодрствования, является одной из актуальных проблем современной стоматологии. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-стоматолог-ортодонт, основатель студии эстетической стоматологии Евгения Гришанова.
По её словам, постоянное повышенное давление приводит к постепенному стиранию зубной эмали, могут появиться сколы и микротрещины.
В результате зубы становятся более чувствительными к температурным, химическим и механическим раздражителям. Кроме того, меняется их форма, что может отразиться на прикусе, работе жевательных мышц и всей зубочелюстной системе.
«Особенно часто с бруксизмом сталкиваются люди, живущие в условиях высокой профессиональной нагрузки... При этом важно понимать, что один и тот же стрессовый фактор действует на разных людей по-разному», — отметила эксперт.
Гришанова добавила, что универсального метода против бруксизма нет, поэтому тактика подбирается индивидуально каждому пациенту.
Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами заявил «Радиоточке НСН», что переделка некачественной стоматологии, как правило, обходится пациенту в пять раз дороже.
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