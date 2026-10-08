Стоматолог предупредила россиян об опасности бруксизма

По её словам, постоянное повышенное давление приводит к постепенному стиранию зубной эмали, могут появиться сколы и микротрещины.

В результате зубы становятся более чувствительными к температурным, химическим и механическим раздражителям. Кроме того, меняется их форма, что может отразиться на прикусе, работе жевательных мышц и всей зубочелюстной системе.

«Особенно часто с бруксизмом сталкиваются люди, живущие в условиях высокой профессиональной нагрузки... При этом важно понимать, что один и тот же стрессовый фактор действует на разных людей по-разному», — отметила эксперт.

Гришанова добавила, что универсального метода против бруксизма нет, поэтому тактика подбирается индивидуально каждому пациенту.

Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами заявил «Радиоточке НСН», что переделка некачественной стоматологии, как правило, обходится пациенту в пять раз дороже.

