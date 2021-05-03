Японский медик посоветовал упражнения против старения в молодом возрасте
Из-за удаленного режима работы, который многие продолжат соблюдать, возникает дефицит физической нагрузки, о котором сигнализирует тело, заявил профессор Хироси Хираидзуми в беседе с японским изданием Nihon Keizai.
«Функции тела деактивируются, поэтому человек начинает стареть в молодом возрасте», — считает медик.
По его словам, мышцы, идущие от таза вверх, становятся жесткими и способные перегружать поясницу. Чтобы исправить ситуацию, японские профессор рекомендовал регулярно делать растяжки. Он посоветовал на любой лестнице делать наклоны к перилам с ровной спиной, чтобы разгрузить шею. Также можно чередовать выпады ног. Их надо фиксировать поочередно, ставя на пару ступеней одну ногу выше другой. Так расслабляют подвздошно-поясничные мышцы.
Хираидзуми напомним, что несколько упражнений до начала какой-либо деятельности способствуют улучшению кровообращения, активизации метаболизма и, как следствие, замедлению процессов старения.
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