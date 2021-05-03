Японский медик посоветовал упражнения против старения в молодом возрасте

«Функции тела деактивируются, поэтому человек начинает стареть в молодом возрасте», — считает медик.

По его словам, мышцы, идущие от таза вверх, становятся жесткими и способные перегружать поясницу. Чтобы исправить ситуацию, японские профессор рекомендовал регулярно делать растяжки. Он посоветовал на любой лестнице делать наклоны к перилам с ровной спиной, чтобы разгрузить шею. Также можно чередовать выпады ног. Их надо фиксировать поочередно, ставя на пару ступеней одну ногу выше другой. Так расслабляют подвздошно-поясничные мышцы.

Хираидзуми напомним, что несколько упражнений до начала какой-либо деятельности способствуют улучшению кровообращения, активизации метаболизма и, как следствие, замедлению процессов старения.

Ранее стало известно, что некоммерческие организации Москвы приглашают горожан на бесплатные спортивные занятия. Общественники проводят в столичных парках еженедельные забеги, обучают школьников игре в гольф, баскетбол с одновременным изучением английского языка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

