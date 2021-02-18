В России предложили учредить День здорового образа жизни
Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить в России День здорового образа жизни. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию обращения Хамзаева к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
Общественный деятель указывает, что здоровый образ жизни россиян важен для личного развития народа в целом, и президент страны Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость его формирования. По мнению Хамзаева, сегодня ЗОЖ — один из элементов национальной идеи в России.
«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России», — говорится в обращении общественного деятеля.
Хамзаев считает, что россияне могут посвятить праздничный день занятиям физкультурой и спортом, в том числе, совместно с подрастающим поколением.
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