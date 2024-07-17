Выводы о 100% эффективности нового лекарства от ВИЧ назвали преждевременными

«На самом деле говорить о том, что препарат уже создан – это преждевременно. Все-таки надо дождаться 100% эффективности. Потому что каждый год мы от разных стран слышим новости о том, что вот-вот создадут препарат от ВИЧ. Я все-таки призвал бы не торопиться с какими-то выводами и дождаться окончания клинических исследований. Потому что, не дай бог, сейчас на мужчинах что-то не сработает, а такое может быть», - подчеркнул врач.

Комментируя цену препарата, Апоян пояснил, что она будет снижаться по мере того, как лекарство будет становиться массовым.

«Когда новые препараты только выходят – они всегда, как правило, дорогие. А по мере того, как препарат начинает массово закупаться, он дешевеет. Сами разработчики тоже понимают, что по такой цене у них вряд ли кто-то купит этот препарат. Скорее всего, они сейчас забивают ту сумму, которую они потратили на разработку», - пояснил Апоян.

Ранее вирусолог и заместитель директора по науке Федерального исследовательского центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков заявил, что новый препарат «Ленакапавир» не станет победой над СПИДом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

