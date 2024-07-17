Выводы о 100% эффективности нового лекарства от ВИЧ назвали преждевременными
Цена в почти два миллиона рублей за ампулу на новый препарат от ВИЧ «Ленакапавир» снизится в десятки раз, если он станет массовым, заявил НСН инфекционист Соломон Апоян.
Нельзя говорить о 100% эффективности нового препарата от ВИЧ, пока не окончены клинические исследования на мужчинах, заявил НСН главврач ГБУЗНО Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям Соломон Апоян.
Американские ученые от компании Gilead Sciences заявили, что создали препарат, который защищает от ВИЧ на 100%. Средство получило название «Ленакапавир». В третьей фазе его тестировали на 2136 девушке в возрасте от 16 до 25 лет. Инъекция показала, что никто из женщин не заразился ВИЧ. В конце года ученые предоставят результаты применения препарата у мужчин и употребляющих инъекционные наркотики. Стоимость одного укола — $21 125 (1 869 562 рублей), для полной защиты нужно сделать два укола. Апоян заявил, что необходимо дождаться окончания клинических исследований, чтобы говорить про стопроцентный результат.
«На самом деле говорить о том, что препарат уже создан – это преждевременно. Все-таки надо дождаться 100% эффективности. Потому что каждый год мы от разных стран слышим новости о том, что вот-вот создадут препарат от ВИЧ. Я все-таки призвал бы не торопиться с какими-то выводами и дождаться окончания клинических исследований. Потому что, не дай бог, сейчас на мужчинах что-то не сработает, а такое может быть», - подчеркнул врач.
Комментируя цену препарата, Апоян пояснил, что она будет снижаться по мере того, как лекарство будет становиться массовым.
«Когда новые препараты только выходят – они всегда, как правило, дорогие. А по мере того, как препарат начинает массово закупаться, он дешевеет. Сами разработчики тоже понимают, что по такой цене у них вряд ли кто-то купит этот препарат. Скорее всего, они сейчас забивают ту сумму, которую они потратили на разработку», - пояснил Апоян.
Ранее вирусолог и заместитель директора по науке Федерального исследовательского центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков заявил, что новый препарат «Ленакапавир» не станет победой над СПИДом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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