Выплаты по больничным в России будут оформляться автоматически

Выплаты по больничным в России будут оформляться автоматически, минуя работодателей. Система заработает с 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, правительство вводит новый порядок выплат по больничным листам, а также в связи с беременностью и родами. Они будут начисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Мишустин отметил, что в ряде регионов такая система уже работает в пилотном режиме, а через два года эта практика будет распространена на всю страну. При этом гражданину не надо будет писать никаких заявлений.

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Процесс получения сведений для назначения пособий будет проходить в электронном виде. Глава кабмина отметил, что это поможет людям экономить время, силу и нервы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Хакасии, где система здравоохранения не справилась с пандемией коронавируса, до конца недели создадут единую цифровую платформу, которая объединит данные медучреждений и лабораторий для более оперативного оповещения граждан о результатах тестов на ковид, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Больница
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