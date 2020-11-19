Выплаты по больничным в России будут оформляться автоматически, минуя работодателей. Система заработает с 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, правительство вводит новый порядок выплат по больничным листам, а также в связи с беременностью и родами. Они будут начисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Мишустин отметил, что в ряде регионов такая система уже работает в пилотном режиме, а через два года эта практика будет распространена на всю страну. При этом гражданину не надо будет писать никаких заявлений.