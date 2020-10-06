ВЦИОМ: большинство россиян боится коронавируса

Почти три четверти россиян боятся коронавируса. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, заразиться самому COVID-19 или заболевания своих близких опасаются 74% граждан, сообщает агентство «Интерфакс».

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал, что опрос проводился 5 октября среди 1600 взрослых людей. Сильные опасения испытывают 15% респондентов, ещё 59% опасаются заразиться в какой-то степени, а 11% граждан уверены, что коронавирус не коснётся ни их самих, ни их близких.

Кроме этого был задан вопрос «Нужно ли ограничения ввести такие же жёсткие, как в прошлый раз, или жёстче, или мягче?» Большинство респондентов (36%) считают, что ограничения должны более мягкими, а 16% опрошенных наоборот, заявили, что их надо ужесточить. По словам Фёдорова, среди последних почти четверть составили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (22%). При этом 31% опрошенных высказались за сохранение ограничений на весеннем уровне.

В апреле о боязни заразиться коронавирусом заявили 22% опрошенных ВЦИОМ, 10% респондентов выразили уверенность в собственной безопасности, а 28% россиян оценили вероятность заболеть как незначительную. Тогда же 60% россиян выступили за жёсткие карантинные ограничения.

