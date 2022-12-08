Врачи ведущих клиник Москвы вылечили более 280 детей из ЛНР и ДНР

В ведущих медицинских учреждениях Москвы в этом году прошли лечение более 280 детей из Луганской и Донецкой народных республик. Им была оказана необходимая хирургическая и реабилитационная помощь, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Например, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перевели почти 90 детей с тяжелыми и средней тяжести минно-взрывными ранениями, сообщил директор Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

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Он отметил, что благодаря в том числе санитарной авиации уже в течение суток после травмы большая часть пациентов получает высококвалифицированную хирургическую помощь. В результате ни у одного ребенка не произошло осложнений и не потребовалась ампутация.

Столичные специалисты поддерживают связь с коллегами из республик и консультируют их. Кроме того, московские врачи работают в медучреждениях ДНР и ЛНР в составе мультидисциплинарных бригад.

Всего республики посетили более 200 специалистов из 30 столичных медицинских учреждений. Они провели более четырех тысяч операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваМедикиДонбасс
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