Врачи ведущих клиник Москвы вылечили более 280 детей из ЛНР и ДНР

Он отметил, что благодаря в том числе санитарной авиации уже в течение суток после травмы большая часть пациентов получает высококвалифицированную хирургическую помощь. В результате ни у одного ребенка не произошло осложнений и не потребовалась ампутация.

Столичные специалисты поддерживают связь с коллегами из республик и консультируют их. Кроме того, московские врачи работают в медучреждениях ДНР и ЛНР в составе мультидисциплинарных бригад.

Всего республики посетили более 200 специалистов из 30 столичных медицинских учреждений. Они провели более четырех тысяч операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов.

