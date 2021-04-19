Врачи сообщили об опасности популярного обезболивающего

Небольшая передозировка популярного обезболивающего парацетамола может вызвать побочные реакции, сообщает Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.

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По словам врачей, наиболее распространенными симптомами передозировки являются тошнота и рвота, которые возникают в течение нескольких часов после приема гепатотоксической дозы, которая может привести к повреждению печени.

Кроме того, передозировка парацетамола способна вызвать сонливость, желтуху и боли в правой верхней части живота.

Обезболивающие, противовирусные препараты, лекарства от сердечного приступа и расстройства желудка должны быть в каждой аптечке первой помощи, считает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Лекарства
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