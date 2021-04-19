Врачи сообщили об опасности популярного обезболивающего
Небольшая передозировка популярного обезболивающего парацетамола может вызвать побочные реакции, сообщает Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.
По словам врачей, наиболее распространенными симптомами передозировки являются тошнота и рвота, которые возникают в течение нескольких часов после приема гепатотоксической дозы, которая может привести к повреждению печени.
Кроме того, передозировка парацетамола способна вызвать сонливость, желтуху и боли в правой верхней части живота.
Обезболивающие, противовирусные препараты, лекарства от сердечного приступа и расстройства желудка должны быть в каждой аптечке первой помощи, считает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
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